There are some situation where you want to copy files to and from a docker container so that we will have data accessabile in host system or within the container.

This can be achieved through multiple ways as listed below.

Through docker cp command Through docker volumes

We will learn these two methods with some examples and explanations.

How to use docker cp command

Syntax:

Usage: docker cp [OPTIONS] CONTAINER:SRC_PATH DEST_PATH

docker cp [OPTIONS] SRC_PATH CONTAINER:DEST_PATH

So ‘docker cp’ command is similar to scp command.

Example: For copying a file(in this case a chef-server deb file) from the container we can use below command

First list available docker containers in your host:

docker ps

Note: We can not retrieve files from a dead/exited docker container, your docker container need to be in running state.

Example output of “docker ps”

SurendraAnneMacBook-Pro:docker-chef-server surendraanne$ docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 08a50f4ba59d docker_chef-server "/bin/bash" 4 seconds ago Up 2 seconds 443/tcp, 2223/tcp bold_bell 93ef537a4e79 docker_chef-workstation:latest "/usr/sbin/sshd -D" 11 hours ago Up 11 hours 2224/tcp chef_workstation 27c20adf1c39 docker_chef-node:latest "/usr/sbin/sshd -D" 11 hours ago Up 11 hours 2222/tcp chef_node 02d9a3f04162 docker-chef-server_chef-server:latest "/opt/opscode/embedd…" 11 hours ago Up 11 hours 80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp chef_server

So my docker container is docker_chef-server and the file is chef-server* is located in /

Docker cp example to copy file from container to host machine.

SurendraAnneMacBook-Pro:docker-chef-server surendraanne$ docker cp 08a50f4ba59d:/chef-server-core_13.1.13-1_amd64.deb . SurendraAnneMacBook-Pro:docker-chef-server surendraanne$ ls CHANGELOG.md backup.sh docker-compose.yml knife.rb Dockerfile chef-server-core_13.1.13-1_amd64.deb init.rb logrotate README.md chef-server.rb install.sh SurendraAnneMacBook-Pro:docker-chef-server surendraanne$ =

Copy files using docker volumes

Docker volumes is nothing but a share between host machine and docker contain for persistent data. This is heavily used to make data persistent across container life cycle. If you have docker volumes attached to a container we can just use cp command to copy files from docker containers.

See if your container have volumes attached, we can use below.

Step1: Get container ID from ps from where you want to get file. This id is useful for inspecting the docker container properties.

docker ps

Output:

SurendraAnneMacBook-Pro:~ surendraanne$ docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES da59c665589c ubuntu "/bin/bash" 44 seconds ago Up 43 seconds dazzling_wilbur 44ffd285a7a2 e3d0057c0316 "/bin/bash" 5 months ago Up 2 minutes 80/tcp, 443/tcp infallible_cohen Now get the mount point details from the container ID. SurendraAnneMacBook-Pro:~ surendraanne$ docker inspect -f "{{ .Mounts }}" da59c665589c [{bind /Users/surendraanne/mymount /root/test true rprivate}]

From the above output I can say my local folder which is mounted on docker is /Users/surendraanne/mymount.

To copy a file from docker container location /root/test, we have to just copy from my local directory/Users/surendraanne/mymount on host machine.

Output:

SurendraAnneMacBook-Pro:mymount surendraanne$ pwd /Users/surendraanne/mymount SurendraAnneMacBook-Pro:mymount surendraanne$ ls -l total 0 -rw-r--r-- 1 surendraanne staff 0 30 Jun 22:06 abc -rw-r--r-- 1 surendraanne staff 0 30 Jun 22:07 xyz SurendraAnneMacBook-Pro:mymount surendraanne$

Please share if you know any other methods to copy files to and from docker container