To list all devices mounted in your Linux OS, you case use commands like df or mount or specific files like /proc/mounts or /proc/self/mounts or even /etc/mtab

Using df command

df – report file system disk space usage

the popular options are:

-a : all file systems

: all file systems -h : print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G)

: print sizes in human readable format (e.g., 1K 234M 2G) -T: print file system type

Using mount command

mount – mount a filesystem

mount have many exciting options (see man mount). In our case, we will only use -l which adds the labels in the mount output.

or

sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,size=979900k,nr_inodes=244975,mode=755) securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000) tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755) tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755) cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd) pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset) cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices) cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer) cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory) cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event) cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio) cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb) cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls) cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu) configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime) /dev/vda1 on / type xfs (rw,relatime,attr2,inode64,noquota) rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime) hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime) systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct) mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime) nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw,relatime) binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime) tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=199984k,mode=700)

Using /proc/mounts or /proc/self/mounts files or /etc/mtab

or

rootfs / rootfs rw 0 0 sysfs /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0 proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0 devtmpfs /dev devtmpfs rw,nosuid,size=979900k,nr_inodes=244975,mode=755 0 0 securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0 devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0 tmpfs /run tmpfs rw,nosuid,nodev,mode=755 0 0 tmpfs /sys/fs/cgroup tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd 0 0 pstore /sys/fs/pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/cpuset cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/devices cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/freezer cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/memory cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/perf_event cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/blkio cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/hugetlb cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/net_cls cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct,cpu 0 0 configfs /sys/kernel/config configfs rw,relatime 0 0 /dev/vda1 / xfs rw,relatime,attr2,inode64,noquota 0 0 rpc_pipefs /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0 hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,relatime 0 0 debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0 systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=32,pgrp=1,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,direct 0 0 mqueue /dev/mqueue mqueue rw,relatime 0 0 nfsd /proc/fs/nfsd nfsd rw,relatime 0 0 binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,relatime 0 0 tmpfs /run/user/0 tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=199984k,mode=700 0 0

